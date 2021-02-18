Житель Сараевского района пытался зарезать брата

Инцидент произошел 14 февраля в селе Новобокино. Свидетельницей конфликта стала их родственница, она вызвала полицию.

Житель Сараевского района пытался зарезать брата. Инцидент произошел 14 февраля в селе Новобокино, пишет издательство « Пресса ».

32-летний и 34-летний мужчины выпивали, в какой-то момент разговор перерос во взаимные упреки. Младший брат разозлился, схватил со стола нож и, прижав старшего к стене, стал угрожать ему убийством.

Свидетельницей конфликта стала их родственница, она вызвала полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.