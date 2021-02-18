Россиян предупредили об аномальном холоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде в большинстве регионов России. Понижение температуры ожидается в ближайшие пять дней, рассказал он в интервью РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде в большинстве регионов России. Понижение температуры ожидается в ближайшие пять дней, рассказал он в интервью РИА Новости .

По словам Вильфанда, 18-19 февраля в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах ожидается температура примерно на 12 градусов ниже нормы. 20 февраля — на 8 градусов, 21-22 февраля — на 1-2 градуса ниже нормы.

При этом на Дальнем Востоке температура будет около нормы или выше ее на четыре градуса.