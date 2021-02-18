Исследование: более 30 банков могут потерять лицензию в 2021 году

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году. Об этом говорит индекс здоровья кредитных организаций рейтингового агентства «Эксперт РА», передает РИА Новости.

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году. Об этом говорит индекс здоровья кредитных организаций рейтингового агентства « Эксперт РА », передает РИА Новости .

Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики. Так, 33 банка находятся в зоне повышенного риска.

По мнению аналитиков, в этом году ожидаются процессы консолидации банковского сектора, в том числе из-за ухода с рынка недостаточно эффективных организаций и поглощения кредитных организаций более крупными игроками.

Эксперты утверждают, что индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, однако не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившейся ситуации на рынке.