Двоих мужчин осудили за незаконные раскопки в Рязанской области

Известно, что в мае 2016 года мужчины купили три металлоискателя и отправились в Старожиловский район, где с их помощью нашли и выкопали около 300 серебряных куфических монет (дирхемов) второй половины VIII — третьей четверти IX века.

Двоих жителей Московской области осудили за незаконные раскопки на территории Старожиловского района. Об этом сообщил сайт райсуда.

Известно, что в мае 2016 года мужчины купили три металлоискателя и отправились в Старожиловский район, где с их помощью нашли и выкопали около 300 серебряных куфических монет (дирхемов) второй половины VIII — третьей четверти IX века. Все это было осуществлено без соответствующих разрешений. Незаконную археологическую деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

В декабре 2020 года мужчин признали виновными в повреждении культурного слоя и незаконных раскопках. Добытые монеты, представляющие уникальную археологическую ценность, передали в Минкульт России. Планируется, что вскоре они пополнят обновленную экспозицию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Фото: Большая российская энциклопедия