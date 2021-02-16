В Рязани появится рабочая группа по развитию городских поселков

До 10 марта 2021 года рабочая группа должна предоставить в комитет предложения по вопросам развития поселков, входящих в черту города.

Во вторник, 16 февраля, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике гордумы было принято решение о создании рабочей группы по вопросу развития поселков, входящих в черту Рязани.

От администрации города в состав рабочей группы войдут: Мария Бобкова, Дмитрий Болдырев, Александр Галушкин, Ирина Гончарова, Юрий Фурфурак, Ирина Гончарова и Дмитрий Хряпин.

От гордумы выбрали Елену Волкову, Светлану Ворнакову, Александра Климова, Олега Шишова, Елену Акимкину, Эвелину Волкову, Александра Климова и Олега Шишова. Также для обеспечения деятельности рабочей группы от аппарата гордумы войдут Ольга Киселева и Елена Полищук.

До 10 марта 2021 года рабочая группа должна предоставить в комитет предложения по вопросам развития поселков, входящих в черту города.