В Рязани откроется медцентр нового формата «Самая скорая помощь»

Заранее бронировать время для посещений не нужно, прием посетителей ведется через электронный терминал.

Скоро в Рязани откроется медцентр нового формата «Самая скорая помощь».

«Медцентр создан как сервис медицинских услуг для людей, которые не готовы искать компромисс между качеством, оперативностью и комфортом обслуживания. Здесь каждый сможет получить помощь высококлассных специалистов без предварительной записи и долгого ожидания», — рассказали представители медцентра.

В «Самой скорой помощи» будет действовать кабинет терапевта, предусмотрена одна из самых необходимых и востребованных услуг — вызов врача на дом. Также в центре можно будет сдать любые виды анализов и получить результат в течение 1-3 дней.

Заранее бронировать время для посещений не нужно, прием посетителей ведется через электронный терминал.

«Самая скорая помощь» откроется по адресу: Окский проезд, 4. Часы работы: ежедневно с 8:00 до 21:00.