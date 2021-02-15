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В Госдуме предложили увеличить маткапитал для многодетных
В Госдуме предложили выплачивать маткапитал семьям при рождении третьего и четвертого ребенка в регионах с низкой рождаемостью. Соответствующий законопроект на рассмотрение внесли депутаты ЛДПР.

В Госдуме предложили выплачивать маткапитал семьям при рождении третьего и четвертого ребенка в регионах с низкой рождаемостью. Соответствующий законопроект на рассмотрение внесли депутаты ЛДПР.

В своем Telegram-канале глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, что маткапитал предлагают выплачивать семьям при рождении или усыновлении третьего и четвертого ребенка с 1 января 2022 года, если ранее семьи не воспользовались правом на дополнительную соцподдержку.

Размер маткапитала предлагается установить в том же размере, что и при рождении первого ребенка — 500 тысяч рублей. Сейчас размер регионального семейного капитала составляет около 100-150 тысяч рублей.

Повышение размера выплат, по словам Нилова, позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах с низкой рождаемостью и повысить качество жизни многодетных семей.