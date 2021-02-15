Опубликованы фото с места смертельной аварии с грузовиками в Шиловском районе

ДТП произошло 12 февраля на 265-ом километре трассы М-5. Один из его участников скончался.

Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии с грузовиками, которая произошла 12 февраля на 265-ом километре трассы М-5 в Шиловском районе.

По предварительной информации, житель Калужской области 1959 года рождения, управляя автомобилем MAN, не выбрал безопасную скорость и въехал в остановившийся на проезжей части DAF с полуприцепом. За рулем грузовика был 45-летний водитель.

В результате ДТП водителя MAN госпитализировали, в больнице он скончался.