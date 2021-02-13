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В Шиловском районе водитель машины въехал в стоящий грузовик и погиб
В Шиловском районе водитель машины въехал в стоящий грузовик и погиб. Смертельная авария произошла в пятницу, 12 февраля, около 11:40.

В Шиловском районе водитель машины въехал в стоящий грузовик и погиб. Смертельная авария произошла в пятницу, 12 февраля, около 11:40, на 265-м километре трассы М5 «Урал», сообщили РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, житель Калужской области 1959 года рождения, управляя автомобилем MAN, не выбрал безопасную скорость и въехал в остановившийся на проезжей части DAF с полуприцепом. За рулем грузовика был 45-летний водитель.

В результате ДТП водителя MAN госпитализировали, в больнице он скончался.

Проводится проверка.