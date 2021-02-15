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Московский рок-продюсер Олег Коврига расскажет рязанцам про Александра Башлачева
Олег Коврига сотрудничал 80-е годы с самиздатовским журналом «УРлайт», специализировавшимся на подпольной рок-музыке, а также занимался организацией концертов Петра Мамонова, Майка Науменко, Виктора Цоя, Александра Башлачева. Олег Коврига регулярно появляется в Рязани, в частности, как почетный гость фестиваля уличных музыкантов «Подбелка».

В Рязань приедет московский промоутер, продюсер, глава издательской компании «Отделение Выход» Олег Коврига. 17 февраля в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина Олег выступит на творческом вечере посвященном памяти рок-барда Александра Башлачева.

Олег Коврига поделится со слушателями своими воспоминаниями о Башлачеве, а также представит новинки своего издательства, одной из которых является недавно изданная виниловая пластинка Александра Башлачева «Вечный Пост». Также в вечере примут участие рязанские музыканты Антон Свиркин, Надежда Бояджиева, Вячеслав Журавлев, Илья Чеченев. Начало в 19 часов

Олег Коврига сотрудничал 80-е годы с самиздатовским журналом «УРлайт», специализировавшимся на подпольной рок-музыке, а также занимался организацией концертов Петра Мамонова, Майка Науменко, Виктора Цоя, Александра Башлачева.

В начале 90-х он основал лейбл «Отделение ВЫХОД», который занимается издательством отечественной рок-музыки. В его каталоге альбомы групп «Аквариум», «Зоопарк», «Ноль» и других.

Олег Коврига регулярно появляется в Рязани, в частности, как почетный гость фестиваля уличных музыкантов «Подбелка».