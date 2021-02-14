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В Костроме бывший полицейский убил и расчленил мужчину
В Костроме экс-сотрудник МВД до смерти избил, а после расчленил своего бывшего коллегу из-за девушки. Убийство произошло 13 февраля.

В Костроме экс-сотрудник МВД до смерти избил, а после расчленил своего бывшего коллегу из-за девушки. Об этом сообщает LIFЕ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло 13 февраля. Двое бывших сотрудников МВД распивали алкоголь в квартире одного из них. Позже к ним присоединились еще трое приятелей. Между одним из прибывших, тоже бывшим полицейским, и вторым приятелем возник конфликт из-за девушки, началась массовая драка.

Через какое-то время в квартире остались трое человек. Разозленный гость потерял контроль, избил хозяина квартиры, связав ему руки, а затем забил насмерть своего экс-коллегу. Тело он зверски расчленил в ванной. Хозяин квартиры был без сознания, а когда очнулся, обнаружил злоумышленника спящим и выбежал за помощью.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и двух мужчин, которые участвовали в драке. С подозреваемым работают следователи. Арест запланирован на 15 февраля.