В Костроме бывший полицейский убил и расчленил мужчину

В Костроме экс-сотрудник МВД до смерти избил, а после расчленил своего бывшего коллегу из-за девушки. Об этом
Убийство произошло 13 февраля. Двое бывших сотрудников МВД распивали алкоголь в квартире одного из них. Позже к ним присоединились еще трое приятелей. Между одним из прибывших, тоже бывшим полицейским, и вторым приятелем возник конфликт из-за девушки, началась массовая драка.
Через какое-то время в квартире остались трое человек. Разозленный гость потерял контроль, избил хозяина квартиры, связав ему руки, а затем забил насмерть своего экс-коллегу. Тело он зверски расчленил в ванной. Хозяин квартиры был без сознания, а когда очнулся, обнаружил злоумышленника спящим и выбежал за помощью.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и двух мужчин, которые участвовали в драке. С подозреваемым работают следователи. Арест запланирован на 15 февраля.