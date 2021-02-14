Рязанцы обратили внимание на открытый люк возле детской площадки

Возле детской площадки в Солотче на улице Мещерской, 20 заметили открытый люк. Из-за обилия снега его совсем не видно, люк ничем не огорожен и представляет опасность для жителей.

Возле детской площадки в Солотче на улице Мещерской, 20 заметили открытый люк. Фото прислал очевидец.

Из-за обилия снега его совсем не видно, люк ничем не огорожен и представляет опасность для жителей.

В пресс-службе мэрии прокомментировали, что информацию передадут в работу.