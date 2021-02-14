Рязанцы обратили внимание на открытый люк возле детской площадки
Возле детской площадки в Солотче на улице Мещерской, 20 заметили открытый люк. Из-за обилия снега его совсем не видно, люк ничем не огорожен и представляет опасность для жителей.
Возле детской площадки в Солотче на улице Мещерской, 20 заметили открытый люк. Фото прислал очевидец.
Из-за обилия снега его совсем не видно, люк ничем не огорожен и представляет опасность для жителей.
В пресс-службе мэрии прокомментировали, что информацию передадут в работу.