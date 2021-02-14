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Обвиняемый в госизмене журналист написал письмо Михаилу Ефремову
Журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, написал письмо в СИЗО Михаилу Ефремову. Известно, что Ефремов ответил Сафронову, но письмо пока не дошло.

Журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, написал письмо в СИЗО Михаилу Ефремову. Об этом сообщает ТАСС.

Сафронов написал из СИЗО осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову. Об этом рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая СИЗО «Лефортово», где находится Сафронов.

По ее словам, Сафронов рассказал написал письмо Ефремову, в котором вспомнил их встречу в 2011 году. Тогда Иван работал в «Коммерсанте» и зашел с коллегой в кафе, где пересекся с Ефремовым. В письме Сафронов пожелал артисту «найти силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда». Известно, что Ефремов ответил Сафронову, но письмо пока не дошло.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с восьми до семи с половиной лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.