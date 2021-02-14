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На рязанцах исследуют лекарство от коронавируса
Рязань наряду с несколькими российскими городами вошла в программу исследования лекарства от коронавируса под названием моликсан. В исследовании участвует Рязанская ОКБ, оно будет проходить до 31 декабря.

Рязань наряду с несколькими российскими городами вошла в программу исследования лекарства от коронавируса под названием моликсан, сообщается на сайте clinline.ru.

Препарат — раствор для внутривенного и внутримышечного введения. Клиническое исследование описано, как «могоцентровое, проспективное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированное в параллельных группах по изучению безопасности и эффективности препарата в составе стандартной терапии при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) тяжелого течения».

В исследовании участвует Рязанская ОКБ, оно будет проходить до 31 декабря. Наряду с Рязанью туда вошли города Жуковский, Казань, Красногорск, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

В исследовании примут участие 350 человек различного возраста и состояния здоровья. Перед участием в программе их обследуют и предупредят о возможных рисках.