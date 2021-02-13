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В Шацке 23-летний вахтовик угрожал убить рабочего возле сауны
В Шацке полицейские задержали молодого человека, угрожавшего убить незнакомца, потому что тот не открыл для него сауну. Возбуждено уголовное дело.

В Шацке полицейские задержали молодого человека, угрожавшего убить незнакомца, потому что тот не открыл для него сауну. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

По предварительной информации, трое молодых людей вернулись с рабочей вахты в Шацк и решили отдохнуть в местной сауне, которая территориально граничит с автомойкой. Однако сауна была закрыта. На автомойке находился рабочий, 21-летний местный житель. Компания попросила незнакомца открыть сауну, но молодой человек ответил, что не имеет никакого отношения к бане, и посоветовал позвонить по номеру в объявлении.

Из-за этого ответа 23-летний молодой человек набросился на рабочего и начал его душить, угрожая убийством. Товарищи оттащили друга, но тот не успокаивался и выкрикивал угрозы. Потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители прибыли на место и нейтрализовали конфликт.

Возбуждено уголовное дело по ч. ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет.