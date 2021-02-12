Жителя Кадома осудили за заведомо ложный донос
Мужчина потерял паспорт, но заявил в полицию, что документ украли вместе с деньгами. Он сделал это, чтобы не платить штраф за утерю паспорта.
Жителя Кадома осудили за заведомо ложный донос. Об этом в пятницу, 12 февраля,
Мужчина потерял паспорт, но заявил в полицию, что документ украли вместе с деньгами. Он сделал это, чтобы не платить штраф за утерю паспорта.
Полицейские выяснили, что кадомчанин лжет. Обвиняемый признался и раскаялся.
По части 1 статьи 306 УК («Заведомо ложный донос») мужчину приговорили к 120 часам обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу.