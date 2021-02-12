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Жителя Кадома осудили за заведомо ложный донос
Мужчина потерял паспорт, но заявил в полицию, что документ украли вместе с деньгами. Он сделал это, чтобы не платить штраф за утерю паспорта.

Жителя Кадома осудили за заведомо ложный донос. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчина потерял паспорт, но заявил в полицию, что документ украли вместе с деньгами. Он сделал это, чтобы не платить штраф за утерю паспорта.

Полицейские выяснили, что кадомчанин лжет. Обвиняемый признался и раскаялся.

По части 1 статьи 306 УК («Заведомо ложный донос») мужчину приговорили к 120 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.