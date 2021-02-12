Мэрия: Снег в Рязани убирают круглосуточно

Работы по уборке в Рязани продолжаются в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки с дорог вывезли более 5000 кубометров снега.

Работы по уборке в Рязани продолжаются в круглосуточном режиме. По данным пресс-службы горадминистрации, в уборке задействованы 26 комбинированных дорожных машин.

За прошедшие сутки с дорог областного центра спецтехника вывезла более 5000 кубометров снега. На 350 участках дорог произведено грейдирование, они обработаны пескосоляной смесью.

Две подрядные организации помогают расчищать вручную от снега тротуары, пешеходные переходы и остановки.