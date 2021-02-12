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Рязанский врач рассказала, чем питаться после COVID-19
Заведующая гастроэнтерологическим отделением Рязанской больницы №4 Ирина Ворначева рассказала, чем питаться после COVID-19. По ее словам, во время реабилитации следует придерживаться сбалансированной диеты.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Рязанской больницы №4 Ирина Ворначева рассказала, чем питаться после COVID-19. По ее словам, во время реабилитации следует придерживаться сбалансированной диеты, сообщает региональный минздрав.

У переболевших коронавирусом резко снижается иммунитет и нарушаются многие функции организма. Чтобы восстановить их, надо увеличить употребление продуктов, содержащих витамин С: красного перца, цитрусовых, хурмы, яблок.

Для легких полезна отварная морковь со сметаной, изюмом или курагой. Врач советует пить морсы, компоты, настои шиповника или клюквы.

«Оптимальный режим питания: обязательный завтрак, включающий до 30% дневного рациона, обед, на который приходится 35% от общей калорийности, легкий ужин, не более 15% пищи, два перекуса», — сказала Ирина Ворначева.

Она рекомендует включить в меню телятину, курицу, рыбу жирных сортов, печень, яйца, кисломолочные изделия, твердые сыры, сливки, ржаной и цельно-зерновой хлеб, растительное масло, каши, овощи, фрукты, ягоды.

Врач посоветовала не есть фастфуд, полуфабрикаты, газированную воду, крепкий чай и кофе, а также магазинные соки.

«Стоит ограничить себя любителям сладких и соленых продуктов», — отмечает Ирина Ворначева.