Пересевшая на общественный транспорт рязанка-водитель рассказала о своем опыте.
«На остановке меньше 20 минут не стояла с утра ни разу. Сегодня ждала 30 минут, пришла 53 маршрутка, ПАЗик. Я сажусь на второй по счету остановке с начала движения маршрутки, на третьей по счету набилось столько людей, что больше уже не влезло ни одного человечка. Как селедки», — возмущается горожанка.
По ее словам, до улицы Есенина из ДПР-5 она ехала больше часа.
«На собственном авто по тем же утренним пробкам еду 30-40 минут. Итог: общественный транспорт не готов к тому, чтобы люди ездили с комфортом», — резюмировала рязанка.
Она предложила пустить маршрутки с интервалов в десять минут и «отменить счетчики на входных дверях ПАЗиков».