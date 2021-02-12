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Пересевшая на общественный транспорт рязанка-водитель рассказала о своем опыте
Горожанка в одной из групп во «ВКонтакте» пояснила, что неделю добралась на работу из Песочни на маршрутках №№53 и 66.

Пересевшая на общественный транспорт рязанка-водитель рассказала о своем опыте. Анна Соболева в одной из групп во «ВКонтакте» пояснила, что неделю добралась на работу из Песочни на маршрутках №№53 и 66.

«На остановке меньше 20 минут не стояла с утра ни разу. Сегодня ждала 30 минут, пришла 53 маршрутка, ПАЗик. Я сажусь на второй по счету остановке с начала движения маршрутки, на третьей по счету набилось столько людей, что больше уже не влезло ни одного человечка. Как селедки», — возмущается горожанка.

По ее словам, до улицы Есенина из ДПР-5 она ехала больше часа.

«На собственном авто по тем же утренним пробкам еду 30-40 минут. Итог: общественный транспорт не готов к тому, чтобы люди ездили с комфортом», — резюмировала рязанка.

Она предложила пустить маршрутки с интервалов в десять минут и «отменить счетчики на входных дверях ПАЗиков».