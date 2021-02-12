Оптовые цены на минтай рекордно упали

Цены на минтай достигли рекордно низких за последние годы значений. Так, в начале февраля, оптовая стоимость одного килограмма минтая на Дальнем Востоке составляла 65 рублей против 102 рублей в феврале прошлого года. В центральной части страны рыба подешевела с 123 до 85 рублей за килограмм.

Оптовые цены на минтай рекордно упали. Это произошло из-за ввода Китаем ограничений на ввоз этого виды рыбы, передает РИА Новости.

Цены на минтай достигли рекордно низких за последние годы значений. Так, в начале февраля, оптовая стоимость одного килограмма минтая на Дальнем Востоке составляла 65 рублей против 102 рублей в феврале прошлого года. В центральной части страны рыба подешевела с 123 до 85 рублей за килограмм.