Фомин пообещал добиться ремонта дома с плесенью в Шиловском районе

Председатель облдумы Аркадий Фомин пообещал добиться ремонта дома в поселке Ибредь Шиловского района, жители которого жаловались на плесень, протекающую крышу и неисправную проводку. Об этом он написал в
По словам Фомина, глава местной администрации Владимир Луканцов направил запрос в Фонд капремонта многоквартирных домов региона. Ему ответили, что торги по ремонту прошли в декабре прошлого года и ни один подрядчик на них не заявился.
«Что ж, неудивительно. Какой подрядчик будет делать ремонт в декабре? Почему торги было так необходимо проводить именно в это время? Хотелось бы получить ответ и на эти вопросы», — отметил глава облдумы.
Он сообщил, что следующий аукцион пройдет 15 февраля, договор с подрядчиком должны заключить до 7 марта. Только после этого Фонд сможет предоставить информацию о начале ремонта.
«Буду продолжать держать этот вопрос на контроле. Уверен, что мы добьемся проведения ремонта в кратчайшие сроки», — заключил Фомин.
О том, в каких условиях находятся жильцы этого дома, можно прочитать в нашей публикации.