\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-13°
Вск, 14
-18°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 73.90 / 75.5 15:20
Нал. EUR 89.55 / 90.25 12:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
3 часа назад
805
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
6 567
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
5 506
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
9 февраля 16:21
7 341
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Фомин пообещал добиться ремонта дома с плесенью в Шиловском районе
Председатель облдумы Аркадий Фомин пообещал добиться ремонта дома в поселке Ибредь Шиловского района, жители которого жаловались на плесень, протекающую крышу и неисправную проводку. Об этом он написал в Facebook.

Председатель облдумы Аркадий Фомин пообещал добиться ремонта дома в поселке Ибредь Шиловского района, жители которого жаловались на плесень, протекающую крышу и неисправную проводку. Об этом он написал в Facebook.

По словам Фомина, глава местной администрации Владимир Луканцов направил запрос в Фонд капремонта многоквартирных домов региона. Ему ответили, что торги по ремонту прошли в декабре прошлого года и ни один подрядчик на них не заявился.

«Что ж, неудивительно. Какой подрядчик будет делать ремонт в декабре? Почему торги было так необходимо проводить именно в это время? Хотелось бы получить ответ и на эти вопросы», — отметил глава облдумы.

Он сообщил, что следующий аукцион пройдет 15 февраля, договор с подрядчиком должны заключить до 7 марта. Только после этого Фонд сможет предоставить информацию о начале ремонта.

«Буду продолжать держать этот вопрос на контроле. Уверен, что мы добьемся проведения ремонта в кратчайшие сроки», — заключил Фомин.

О том, в каких условиях находятся жильцы этого дома, можно прочитать в нашей публикации.