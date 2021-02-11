Житель Спасского района торговал спиртным в своем доме

Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за это нарушение. Теперь на него завели уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Злоумышленнику грозит штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.