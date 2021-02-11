В Рязани открыли доску офицеру СОБР, погибшему на Кавказе

Доску установили на фасаде школы, в которой учился офицер спецподразделения. Ее открыли сослуживец Колчаева — офицер СОБР регионального управления Росгвардии и кадет школы №47.

В четверг, 11 февраля, на фасаде рязанской школы №47 открыли мемориальную доску офицеру СОБР Анатолию Колчаеву, погибшему на Северной Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Колчаев погиб 7 января 2013 года при исполнении служебного долга на территории Северного Кавказа. Его посмертно наградили орденом Мужества. За время службы рязанец был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу».

Доску установили на фасаде школы, в которой учился офицер спецподразделения. Ее открыли сослуживец Колчаева — офицер СОБР регионального управления Росгвардии и кадет школы №47.

После церемонии ее участники возложили цветы к мемориальной доске и почтили минутой молчания память погибших на Северном Кавказе и в других «горячих точках».