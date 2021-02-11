В Корпорации развития Рязанской области сменился гендиректор

Юрия Иванова на этой должности сменил Артем Никитин, который, в свою очередь, оставил пост руководителя Агентства развития производственных систем и компетенций и регионального Фонда развития промышленности.

В Корпорации развития Рязанской области сменился гендиректор. Юрия Иванова на этой должности сменил Артем Никитин, который, в свою очередь, оставил пост руководителя Агентства развития производственных систем и компетенций и регионального Фонда развития промышленности.

«Да, мои профессиональные интересы расширяются, но по сути не изменяются… Моя контактная информация тоже остается прежней, даже территориально Корпорация, Агентство и Фонд располагаются в одном здании. Я, как всегда, открыт к конструктивному диалогу и обсуждению любых идей и инициатив, направленных на движение вперед, рост и развитие», — написал Никитин в Facebook.

Ранее Артем Никитин дал большое интервью РЗН. инфо, в котором рассказал о работе, родителях, учебе и планах.