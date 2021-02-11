«Лайф» рассказал о боевых подвигах ветерана, который судится с Навальным

«Лайф» рассказал о подвигах Игната Артеменко, который судится с Алексеем Навальным. Издание изучило архивные документы и восстановило его боевой путь. Игнат Артеменко родился 28 июня 1926 года в селе Виляховка Могилевской области, на территории современной Белоруссии. Он приписал себе два года, чтобы попасть в партизанский отряд.

«Лайф» рассказал о подвигах Игната Артеменко, который судится с Алексеем Навальным. Издание изучило архивные документы и восстановило его боевой путь.

Игнат Артеменко родился 28 июня 1926 года в селе Виляховка Могилевской области, на территории современной Белоруссии. Он приписал себе два года, чтобы попасть в партизанский отряд.

По воспоминаниям родственников ветерана, помогать подполью Артеменко начал в 1942 году: он передавал в отряд собранное в районе деревни оружие. Односельчанин выдал молодого человека немцам, и того отправили в тюрьму. По пути он сбежал и скрылся в лесу. Игнат Артеменко периодически возвращался в свою деревню и выполнял задания партизан.

После проверки военной контрразведкой его определили в один из взводов созданного зимой 1943 года 810-го партизанского полка. Подпольщики в это время вместе с красноармейцами освобождали от захватчиков Могилевскую область.

Как отметил внук ветерана, всех бойцов 1926 года рождения в этот момент временно распустили по домам.

Дома Игнат Артеменко переболел тифом. В 1944 году он получил повестку из военкомата и отправился в стрелковый полк в Литву, где он прошел армейскую подготовку, а затем — в разведку.

В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. В госпитале бойца прооперировали, но осколки доставать не стали.

Из госпиталя Артеменко выписали в сентябре 1945 года и направили в санитарно-эпидемиологический отряд. Он закончил службу в 1982 году в звании инженера-полковника.

Игнат Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.

Напомним, Навальный прокомментировал ролик в поддержку поправок Конституции. Одним из героев видео был ветеран Игнат Артменко, который посчитал высказывания Навального порочащими честь и достоинство. Ветеран подал на Навального в суд.

Рассмотрение иска продолжится 12 февраля. После первого заседания появились комментарии, авторы которых усомнились в боевых заслугах ветерана Артеменко.