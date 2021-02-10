В доме напротив ТЦ «Атрон» произошел пожар

В доме №67 на улице Введенской произошел пожар. Как сообщает ТКР, в многоэтажке загорелась однокомнатная квартира на 5 этаже. В ней проживает одинокая пожилая женщина. У нее вспыхнула плита.

В доме №67 на улице Введенской произошел пожар. Как сообщает ТКР, в многоэтажке загорелась однокомнатная квартира на 5 этаже. В ней проживает одинокая пожилая женщина. У нее вспыхнула плита.

Женщина сначала обратилась за помощью к соседям, но самостоятельно справиться с пламенем им не удалось. Тогда рязанцы вызвали пожарных.

По словам очевидцев, первые машины МЧС были на месте буквально через 2-3 минуты, пожар локализовали, а затем ликвидировали. Жильцов эвакуировали, информации о пострадавших нет.