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СМИ: на перевале Дятлова пропали туристы из Москвы
Москвичи специально приехали на перевал, чтобы почтить память тургруппы, погибшей в феврале 1959 года. Об этом утром в среду, 10 февраля, сообщил «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

На перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы. Об этом утром в среду, 10 февраля, сообщил «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По словам собеседника портала, москвичи специально приехали на перевал, чтобы почтить память тургруппы, погибшей в феврале 1959 года.

«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — приводит портал слова силовика.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сейчас на перевале Дятлова зарегистрированы три туристический группы, все они находятся на связи. Информации об исчезновении людей не поступало.