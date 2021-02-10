СМИ: на перевале Дятлова пропали туристы из Москвы
Москвичи специально приехали на перевал, чтобы почтить память тургруппы, погибшей в феврале 1959 года. Об этом утром в среду, 10 февраля, сообщил «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
На перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы. Об этом утром в среду, 10 февраля, сообщил «
По словам собеседника портала, москвичи специально приехали на перевал, чтобы почтить память тургруппы, погибшей в феврале 1959 года.
«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — приводит портал слова силовика.
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сейчас на перевале Дятлова зарегистрированы три туристический группы, все они находятся на связи. Информации об исчезновении людей не поступало.