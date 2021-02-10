СМИ: на перевале Дятлова пропали туристы из Москвы

Москвичи специально приехали на перевал, чтобы почтить память тургруппы, погибшей в феврале 1959 года. Об этом утром в среду, 10 февраля, сообщил «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

На перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы. Об этом утром в среду, 10 февраля, сообщил « Екатеринбург онлайн » со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По словам собеседника портала, москвичи специально приехали на перевал, чтобы почтить память тургруппы, погибшей в феврале 1959 года.

«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — приводит портал слова силовика.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сейчас на перевале Дятлова зарегистрированы три туристический группы, все они находятся на связи. Информации об исчезновении людей не поступало.