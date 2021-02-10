Из-за рязанских дрифтеров проезд к парковке «Декатлона» планируют перекрывать по ночам
Поводом послужили многочисленные жалобы горожан на ночной шум от дрифтующих машин. Любители экстремального отдыха часто собираются на автостоянке перед магазином «Декатлон» и нарушают общественный порядок.
Проезд к парковке «Декатлона» планируют перекрывать по ночам из-за рязанский дрифтеров.
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Чиновники предложили установить бетонные блоки и шлагбаумы, чтобы закрыть въезда в ночное время на парковку.