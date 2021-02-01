В Рязани жителю многоэтажки прострелили окно
В Рязани жителю многоэтажки по адресу Семчинская, 9 прострелили окно. Об этом пострадавший сообщил в социальной сети.
В Рязани жителю многоэтажки по адресу Семчинская, 9 прострелили окно. Об этом пострадавший сообщил в социальной сети.
«Какой-то неадекватный человек прострелил мне окно, видимо, с воздушки или с пневматики, если кто-то видел этого злодея, дайте знать», — написал мужчина.
Молодой человек показал фотографию пластикового окна с отверстием посередине, от которого по кругу расходятся трещины.
В полиции сообщили, что подобных заявлений не поступало. А также уточнили, что окно можно пробить пневматическим оружием.