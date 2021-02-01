В Рязани создали аварийные бригады для ремонта дорог

В составе аварийной группы рабочие, которые могут оперативно засыпать выбоины на дорогах. Они дежурят с 16:00 до 22:00, до выхода основных бригад в ночную смену.

В Дирекции благоустройства города создали дополнительные дежурные бригады для ремонта дорог. Об этом сообщили в мэрии.

В составе аварийной группы рабочие, которые могут оперативно засыпать выбоины на дорогах. Они дежурят с 16:00 до 22:00, до выхода основных бригад в ночную смену.

В администрации также рассказали, что в ночь на 1 февраля в Рязани заделали порядка 80 кв м дорожного полотна. Работы проводили на Приокском путепроводе, на улицах Новаторов и Крупской. По обращению жителей начались работы на улице Княжье поле.