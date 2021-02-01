Специалисты «Рязаньэнерго» призвали владельцев электрогенераторов к соблюдению правил электробезопасности

Резервный источник электроснабжения позволяет осуществить питание потребителей независимо от энергосистемы. Потребителям необходимо строго соблюдать правила подключения электрогенераторов, используемых как РИСЭ.

Энергетики предупреждают жителей Рязанской области об опасности неправильной эксплуатации резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

Резервный источник электроснабжения позволяет осуществить питание потребителей независимо от энергосистемы. Потребителям необходимо строго соблюдать правила подключения электрогенераторов, используемых как РИСЭ.

Неправильное присоединение РИСЭ к внутренним (внутридомовым) сетям нарушает бесперебойное электроснабжение потребителей и создает угрозу возникновения пожара, может привести к поражению электрическим током, как самих владельцев электрогенераторов, так и энергетиков, производящих работы на внешней сети электроснабжения. Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей. Виновные в совершении подобных действий будут нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Энергетики обращают внимание бытовых потребителей на то, что параллельная работа РИСЭ с энергосистемой категорически запрещается! После приобретения РИСЭ потребителю рекомендуется обратиться в энергоснабжающую организацию в своем районе и уведомить энергетиков о возможности подключения данного устройства к электрической сети. Это необходимо для безопасной эксплуатации РИСЭ и предупреждения случаев электротравматизма.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение, регламентирующее безопасное выполнение работ: подключение электрогенераторов осуществляет только электротехнический персонал по заранее разработанным схемам, исключающим ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешнюю электрическую сеть, самостоятельно изменять их нельзя.

РИСЭ должны использоваться в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» с обязательной проверкой не реже одного раза в 6 месяцев и техническим обслуживанием. Информацию о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно получить в контакт-центре «Россети Центр и Приволжье» по номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).