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Санатории Рязанской области вошли в десятку самых популярных в 2020 году
Санатории Рязанской области вошли в топ-10 популярных мест для отдыха и лечения в ЦФО в 2020 году. Рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф.

Санатории Рязанской области вошли в топ-10 популярных мест для отдыха и лечения в ЦФО в 2020 году. Рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф.

В десятку областей с самыми популярными санаториями вошли Московская, Ярославская, Тульская, Ивановская, Тверская, Рязанская, Брянская, Владимирская, Белгородская и Воронежская.

Дороже всего обходился отдых в санаториях Ивановской области — в среднем, 3 тысячи рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дешевле всего в Тульской области — 2,1 тысячи рублей в сутки.

В рязанских санаториях на отдых тратили в среднем, 2,6 тысяч рублей в сутки.

Фото ru.depositphotos.com