«Известия»: стоимость ОСАГО для некоторых водителей может увеличиться до 60%

Для некоторых водителей стоимость ОСАГО может увеличиться до 60%. Об этом в интервью «
Повышение цен может быть связано с четырехкратным увеличением выплат по жизни и здоровью и отменой учета износа деталей.
«Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО», — отметил Юргенс.
Также он заявил, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не «привели к резкому подорожанию обязательного автострахования».
22 декабря «