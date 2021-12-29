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«Известия»: стоимость ОСАГО для некоторых водителей может увеличиться до 60%

Для некоторых водителей стоимость ОСАГО может увеличиться до 60%. Об этом в интервью «Известиям» сказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Повышение цен может быть связано с четырехкратным увеличением выплат по жизни и здоровью и отменой учета износа деталей.

«Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО», — отметил Юргенс.

Также он заявил, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не «привели к резкому подорожанию обязательного автострахования».

22 декабря «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщили, что Минфин планирует внести изменения в систему ОСАГО, увеличив в четыре раза выплаты за ущерб жизни здоровью, а также запретив учитывать износ автомобиля при расчете страховых выплат. Инициативы добавят в законопроект, согласованный на совещании в министерстве 17 декабря. По информации газеты, предполагается, что выплаты за ущерб жизни и здоровью вырастут с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Также при расчете выплат на восстановление машины сумма компенсации не будет зависеть от года выпуска.