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Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации
Ранее идентифицировать клиентов с помощью водительских прав могли лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь такое право есть у финансовых и других организаций, например операторов мобильной и почтовой связи, страховых брокеров, лизинговых компаний и ломбардов.

Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации. Соответствующий закон приняли в среду, 15 декабря, пишут РИА Новости.

Ранее идентифицировать клиентов с помощью водительских прав могли лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь такое право есть у финансовых и других организаций, например операторов мобильной и почтовой связи, страховых брокеров, лизинговых компаний и ломбардов.

Водительские права теперь можно указывать в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации. Ранее вспомогательными документами считались лишь СНИЛС и ИНН.

Также закон позволит указанным организациям использовать ЕСИА для подтверждения достоверности сведений и их обновления. Кроме того, с 15 до 40 тысяч рублей повысится размер страховых премий, которые уплачивают физлица страховщикам по договорам ОСАГО и каско.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Фото somanyhorses.ru