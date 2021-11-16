Рязанцев предупредили об отключении воды на пяти улицах
Отключение произойдет в среду, 17 ноября, с 9:00 до 17:00.
В Рязани на пяти улицах отключат холодное водоснабжение. Информация об этом появилась на сайте «Водоканала».
Отключение произойдет в среду, 17 ноября, с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
- улица Весенняя;
- улица Интернациональная, дома №№ 16 корпус 6, 16 корпус 7, 18, 18 корпус 1, 22а;
- улица Полевая;
- улица Садовая;
- улица Чапаева.
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.