Рязанцев предупредили об отключении воды на пяти улицах

Отключение произойдет в среду, 17 ноября, с 9:00 до 17:00.

В Рязани на пяти улицах отключат холодное водоснабжение. Информация об этом появилась на сайте «Водоканала».

Отключение произойдет в среду, 17 ноября, с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица Весенняя;

улица Интернациональная, дома №№ 16 корпус 6, 16 корпус 7, 18, 18 корпус 1, 22а;

улица Полевая;

улица Садовая;

улица Чапаева.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.