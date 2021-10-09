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В Рязани прошел осенний общегородской субботник
В субботу, 9 октября, глава города приняла участие в первом общегородском субботнике. С сотрудниками администрации и горожанами убрали сквер на Советской Армии в Дашково-Песочне.

В Рязани с начала октября стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству города. К санитарной очистке подключились все МУПы и подведомственные организации, крупные предприятия и представители малого бизнеса, горожане. Общими усилиями город готовят к зиме, сообщается на странице мэра города Елены Сорокиной.

В субботу, 9 октября, глава города приняла участие в первом общегородском субботнике. С сотрудниками администрации и горожанами убрали сквер на Советской Армии в Дашково-Песочне. В прошлом году в рамках проекта местных инициатив здесь обустроили дорожку со ступеньками, сделали освещение. Рядом находится площадка для выгула собак.

Всего запланировано три субботника, добавила Сорокина. Они охватят территории во всех районах города.

«Приглашаю жителей принять участие в большой уборке. Впереди еще много работы! Но уверена, вместе у нас все обязательно получится!» — отметила глава городской администрации.