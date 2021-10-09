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Рязанцы сообщили о возгорании в поликлинике № 2
Очевидцы рассказали о возгорании в поликлинике № 2 Рязани. Об этом они сообщили в соцсетях. Происходящее попало на видео.

Очевидцы рассказали о возгорании в поликлинике № 2 Рязани, которое произошло в субботу, 8 октября. Об этом они сообщили в соцсетях. Происходящее попало на видео.

По словам местной жительницы, в здании загорелась проводка. При этом люди не покинули помещение, а сигнализация не сработала.

«Люди кричали „пожар“, но все не верили, некоторые сказали „мы очередь потеряем“. У поликлиники нет батарей — все меняют, везде обогреватели. Просили не выкладывать в соцсетях. Персонал ходил, брызгал освежителем», — написала рязанка.

«Сообщений о возгорании не поступало», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС Рязанской области.