В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 25 октября
Согласно распоряжению, до 25 октября продляется запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. Кафе, ресторанам в это время разрешается работать на вынос.
Николай Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение. Новую редакцию документа «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности» № 294 опубликовали в пятницу, 8 октября.
Согласно распоряжению, до 25 октября продляется запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. Кафе, ресторанам в это время разрешается работать на вынос.
До этой же даты в регионе продлили режим самоизоляции для неработающих старше 65 лет.Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.