В Рязани осудили жителя Подмосковья, зарезавшего сожительницу и ее ребенка

Житель Московской области познакомился с рязанкой в интернете.

Рязанский суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве и грабеже. Подробности привела региональная прокуратура.

Житель Московской области познакомился с рязанкой в интернете. В сентябре 2020 года он приехал к ней в Рязань в гости, а затем стал с ней жить. Совместно с ними также проживал сын женщины и ее отец.

15 сентября между сожителями произошел конфликт. Гость не понравился сыну и отцу женщины, на что рязанка попросила своего сожителя собрать вещи и уехать. Подсудимому это не понравилось. Он схватил молоток и нож и вошел в комнату к сожительнице. Житель Подмосковья ударил ее молотком по голове и нанес не менее 40 ножевых ранений в голову, шею и туловище. После этого он нанес 15 ножевых ранений ее ребенку, а затем и отцу.

После этого злоумышленник украл из квартиры вещи на общую сумму более 25 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

От полученных травм женщина и ее сын скончались на месте. Отца погибшей удалось спасти.

Суд назначил преступнику наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.