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В работе Instagram произошел второй сбой за неделю
Проблемы в работе приложения пользователи заметили примерно в 21:27 по Москве.

В работе Instagram произошел второй сбой за неделю. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе приложения пользователи заметили примерно в 21:27 по Москве. Помимо России о проблемах также сообщают жители США, Германии, Великобритании и Нидерландов, Канады, Италии, Ирландии, Испании, Франции и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работы с сайтом.