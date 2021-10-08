В Красноярском крае жестоко убили пенсионерку-таксистку

В полиции сообщили, что 69-летняя женщина подрабатывала таксистом. Она пропала в ночь с 3 на 4 октября — пенсионерка вышла на работу, но позже перестала выходить на связь.

В Красноярском крае жестоко убили пенсионерку-таксистку. Ее тело обнаружили на дне колодца в селе Пятково, сообщили РИА Новости.

В полиции сообщили, что 69-летняя женщина подрабатывала таксистом. Она пропала в ночь с 3 на 4 октября — пенсионерка вышла на работу, но позже перестала выходить на связь.

В совершении преступления подозревают 25-летнего жителя села Пятково. По версии следствия, он специально обратился к женщине с просьбой отвезти его в село Бобровка, чтобы в дальнейшем ее ограбить.

«Следуя по пути, мужчина, угрожая ножом получил от потерпевшей информацию о пин-кодах ее банковских карт, после чего нанес женщине удар ножом в область шеи, переместил ее на заднее пассажирское сидение автомобиля и вернулся к себе домой… Продолжая реализацию преступного умысла, злоумышленник нанес потерпевшей множественные ножевые ранения, после чего поместил тело в колодец, расположенный на территории своего домовладения, присыпав землей и мусором… В общей сложности завладел деньгами в сумме более 80 тысяч», — говорится в сообщении.

После этого он уехал на ее машине в Красноярск, где снял все деньги.

Преступника задержали. Он дал признательные показания.