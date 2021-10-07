В Рязани девушка на электросамокате сбила женщину
ДТП произошло на улице Гагарина напротив корпуса радиоуниверситета. По словам очевидца, женщина с девочкой шла по тротуару. Их пытались объехать две девушки на прокатных электросамокатах.
В четверг, 7 октября, в Рязани девушка на электросамокате сбила женщину. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.
ДТП произошло на улице Гагарина напротив корпуса радиоуниверситета. По словам очевидца, женщина с девочкой шла по тротуару. Их пытались объехать две девушки на прокатных электросамокатах. Одна из них не справилась с управлением и врезалась в женщину. Та упала, ударилась головой и потеряла сознание.
Прохожие вызвали скорую. До ее приезда женщина пришла в себя, но самостоятельно подняться не смогла. Очевидцы подняли ее и положили на лавочку. С предварительным диагнозом сотрясение мозга ее увезли в ОКБ. Виновница происшествия вместе с подругой дождались приезда врачей.