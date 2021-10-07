Спортсмены Рязанского агроуниверситета заняли призовые места в «Серпуховском полумарафоне»

Надежда Сизова, студент 1-го курса магистратуры Рязанского агроуниверситета, на дистанции 10 км заняла второе призовое место. Вадим Шичков, студент 4-го курса технологического факультета, на дистанции 5 км финишировал третьим.

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени П. А. Костычева приняли участие в «Серпуховском полумарафоне». Забег стал 5-м мероприятием в серии забегов « Живу Спортом » в сезоне 2021 года и проходил по историческим местам города Серпухов.

В этот день посостязаться в беге на дистанциях 5 и 10 км, полумарафоне (21,1 км) и марафоне (42,2 км) приехали любители бега из соседних регионов — Жукова, Калуги, Тарусы, Протвино, Егорьевска, Ферзиково, Чехова, Нарофоминска, Карабаново, Владимирской области и Москвы.

Надежда Сизова, студент 1-го курса магистратуры Рязанского агроуниверситета, на дистанции 10 км заняла второе призовое место. Вадим Шичков, студент 4-го курса технологического факультета, на дистанции 5 км финишировал третьим. По итогам соревнований всем участникам вручили памятные медали.