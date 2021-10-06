В Песочне завершили ремонт дорог на трех участках

Всего отремонтировали 720 квадратных метров дороги: от дома № 33 В до дома № 33а, от дома № 58 до дома № 50 корпус 2 и от дома № 60 до дома № 50 корпус 2. Участки были сильно разбиты, их отфрезеровали, положили новый асфальт.

В Рязани завершили ремонт дорог на трех участках по улице Новоселов. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина.

Она рассказала, что всего отремонтировали 720 квадратных метров дороги: от дома № 33 В до дома № 33а, от дома № 58 до дома № 50 корпус 2 и от дома № 60 до дома № 50 корпус 2. Участки были сильно разбиты, их отфрезеровали, положили новый асфальт.

На всех участках работала одна подрядная организация — ООО «СК» Вираж". Работы выполнили с нарушением сроков, поэтому подрядчика оштрафуют.

Также перед приемкой лаборатория возьмет пробы асфальта, чтобы убедиться в качестве нового покрытия. Елена Сорокина отметила, что гарантия на работы составляет четыре года.