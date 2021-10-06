Матвиенко сделала заявление о федеральном локдауне в России
Также председатель Совфеда высказалась о принудительной вакцинации. Матвиенко заявила, что решение населения по вакцинации должно быть добровольным.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала заявление об общем федеральном локдауне в России. Ее слова приводит
Матвиенко уверена, что общефедерального локдауна не будет.
«Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — сказала она.
Также председатель Совфеда высказалась о принудительной вакцинации. Она заявила, что в России принудительной вакцинации нет и не может быть. Матвиенко заявила, что решение населения по вакцинации должно быть добровольным.