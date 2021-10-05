\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
10°
Срд, 06
11°
Чтв, 07
ЦБ USD 72.57 -0.35 06/10
ЦБ EUR 84.17 -0.47 06/10
Нал. USD 72.00 / 73.35 16:44
Нал. EUR 83.83 / 84.60 16:23
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
8 956
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
5 241
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
6 166
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
7 305
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани 19 домов останутся без холодной воды
Причина — аварийно-ремонтные работы на водопроводе.

В Рязани 19 домов останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 6 октября, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

  • улица Лермонтова, дома №№ 8, 10, 12, 12 корпус 1, 16, 18, 20, 20 корпус 1, 14 (детский сад № 96), 22 (школа № 15);
  • улица Фирсова, дома №№ 8 корпус 1, 16, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 24.

Также с 09:00 до 17:00 будет снижена подача холодной воды на улице Фирсова в домах №№ 4 корпус 1, 6, 8, 10, 12.

Причина — аварийно-ремонтные работы на водопроводе.