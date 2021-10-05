В Рязани 19 домов останутся без холодной воды
Причина — аварийно-ремонтные работы на водопроводе.
В Рязани 19 домов останутся без холодной воды. Об этом
В среду, 6 октября, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Лермонтова, дома №№ 8, 10, 12, 12 корпус 1, 16, 18, 20, 20 корпус 1, 14 (детский сад № 96), 22 (школа № 15);
- улица Фирсова, дома №№ 8 корпус 1, 16, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 24.
Также с 09:00 до 17:00 будет снижена подача холодной воды на улице Фирсова в домах №№ 4 корпус 1, 6, 8, 10, 12.
Причина — аварийно-ремонтные работы на водопроводе.