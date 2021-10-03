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Жители села под Рязанью пожаловались на длительное отсутствие воды
Жители села Льгово в Рязанском районе рассказали, что уже четыре дня на улице Макаренко отсутствует водоснабжение. Пост опубликован в соцсетях в воскресенье, 3 октября.

Жители села Льгово в Рязанском районе рассказали, что уже четыре дня на улице Макаренко отсутствует водоснабжение. Пост опубликован в соцсетях в воскресенье, 3 октября.

«Инвалиды и пенсионеры, большинство ветераны ФСИН, сидят без воды. Ни поесть приготовить, ни помыться, ни в туалет. Ни подвоза воды, ни временного включения. Наплевательское отношение к людям. Администрация тоже ничем помочь не может — говорят, идите к роднику», — возмутился местный житель.

По словам автора сообщения, жители обращались и к ФСИН ИК-7, и к МЧС, но проблема не решается.