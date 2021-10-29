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Двум рабочим шиловского предприятия, где произошел взрыв, удалось выжить
Местные жители также рассказали корреспонденту, почему погибшие вынуждены были работать на заводе, несмотря на многочисленные нарушения безопасности и с какими проблемами столкнулись их родственники на похоронах.

Двум рабочим шиловского предприятия, где произошел взрыв, удалось выжить. Об этом РЗН. инфо сообщила жена одного из них.

По словам женщины, в смене работали 19 человек. Но ее муж и еще один рабочий не пришли на завод 22 октября в день взрыва.

«Муж должен был работать в день трагедии, но он решил на пару дней взять себе больничный, потому что наша семья приболела. С ним в смене еще был товарищ, который тоже не вышел, не знаю по какой причине. И выжили только они вдвоем из всей бригады. Это с одной стороны радость, а с другой — трагедия. Мы до сих пор прийти в себя не можем. Муж говорит, что не может поверить, что больше никогда не увидит своих товарищей», — рассказала она.

Местные жители также рассказали корреспонденту, почему погибшие вынуждены были работать на заводе, несмотря на многочисленные нарушения безопасности и с какими проблемами столкнулись их родственники на похоронах.

Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».