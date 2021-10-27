В минспорте опровергли информацию о том, что подростков перестанут пускать на матчи рязанских клубов

Подростки смогут посетить матчи профессиональных клубов, в частности ХК «Рязань», МХК «Рязань-ВДВ», ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ».

В минспорте опровергли информацию о том, что подростков перестанут пускать на на матчи рязанских клубов. Об этом в среду, 27 октября, РЗН. инфо сообщил замминистра спорта региона Юрий Колдин.

По его словам, несовершеннолетним с 30 октября по 7 ноября, согласно распоряжению губернатора, запрещено посещать тренировки и соревнования, в которых они лично участвуют.

Таким образом, они смогут посетить матчи профессиональных клубов, в частности ХК «Рязань», МХК «Рязань-ВДВ», ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ». Для этого необходимо будет показать паспорт.

Ранее в ХК «Рязань» сообщили, что во время выходной недели на матчи перестанут пускать детей.