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Родственники погибших при взрыве в Шиловском районе пожаловались на помощь властей в организации похорон
Об этом РЗН. инфо рассказала знакомая семьи одного из погибших.

Некоторые родственники погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе остались недовольны проведением прощальной церемонии. Об этом РЗН. инфо рассказала знакомая семьи одного из погибших.

По словам девушки, организацией и проведением похорон занимались местные власти.

«Гробы и венки предоставили, сказали, чтобы люди не переживали. Но из-за того, что не хватало рабочих, многие родственники погибших сами несли гробы, опускали их и закапывали. Одна семья ждала, когда им привезут гроб, но им прямо на похоронах сообщили, что тело так и не нашли. Им пришлось закапывать пустую могилу», — сообщила собеседница.

По ее словам, с поминками тоже случилась неразбериха. Людям пообещали, что накроют столы, но, как выяснилось, не всем.

«Нам пообещали найти кафе, но в итоге сообщили, что свободных для проведения поминок нет. Мы сами нашли помещение, привели его в порядок, ставили лавки, столы и посуду. Нам привезли обещанную еду, но ее не хватило даже на половину родственников и знакомых, хотя мы сообщали количество человек. Пришлось докупать все самим. А некоторые и вовсе стояли за пустыми столами», — продолжила женщина.

Собеседница добавила, что семьи погибших планируют организовать собрание и обсудить на нем ситуацию с похоронами. «У людей осталось много вопросов», — заключила девушка.

Напомним, утром 22 октября в пороховом цеху завода произошел пожар. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Погибли все 17 человек, вышедшие на смену.